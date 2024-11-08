سفيرة النروج بعد لقائها الوزير المكاري: نعمل على وقف لاطلاق النار في غزة ولبنان

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفيرة النروج هيلدا هارالستاد التي قالت بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء وزير الاعلام حيث أجرينا محادثات جيدة حول الأوضاع في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها، اضافة الى العلاقات بين بلدينا، وهي علاقات ود وصداقة يجب ان نقوم بتطويرها".اضافت: "انا قدمت الى لبنان في ايلول الفائت وهذا اول لقاء يجمعني بالوزير مكاري وسنتابع لقاءاتنا معا".وأكدت أن "بلادها تعمل على اقامة دولة فلسطينية والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة ولبنان".وختمت ردا على سؤال عن بيروت: "بيروت رائعة".