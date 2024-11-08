تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان الجنوب

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان، وقال: "نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة".

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وزعم عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة.