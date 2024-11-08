خوفاً من تعرضها للتلف... إجراء يتعلّق بسجلات النفوس في الجنوب

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه وبناء على قرار من وزارة الداخلية سيتم نقل سجلات النفوس من دائرة نفوس مرجعيون بمؤازرة الصليب الأحمر الدولي ودوائر أخرى في الجنوب، إلى دائرة الامانات في وزارة الداخلية في بيروت.ويأتي ذلك كإجراء احترازي موقت خوفا من تعرضها للتلف بسبب الوضع الامني في المناطق المذكورة.