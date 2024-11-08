ميقاتي التقى وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة.. واستقبل ريزا وعثمان

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‏إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة صباح اليوم في السرايا.ضم الوفد: نقيب الأطباء البروفيسور يوسف بخاش، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الطوبوغرافيا سركيس فدعوس، نقيب مختبرات الاسنان ربيع حاموش، نقيب أطباء الاسنان رونالد يونس، نقيبة البصريات جهاد ابي حيدر، نقيبة الممرضات والمرضين عبير علامة ومديرة نقابة المستشفيات ريتا رحباني.بعد اللقاء قال النقيب بخاش:"التقينا اليوم دولة الرئيس وتشاورنا ووضعنا على الطاولة كل التحديات التي تواجه نقابات المهن الحرة، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان .وقد شكرنا بداية مجلس الوزراء على تبني القرار الذي أتخذته نقابات المهن الحرة، بتعليق الجمعيات العمومية والانتخابات وخاصة وأن هذه الظروف ومع عدد النازحين والأوضاع الأمنية التي نمر بها لا تسمح بحصول انتخابات أو جمعيات عمومية سليمة او امنة، فالوضع يستوجب علينا كمسؤولين ان ننكب وان نهتم بأوضاع المنتسبين الى نقاباتنا . كما تشاور كل نقيب مع دولة الرئيس ووضع كل التحديات التي تواجهها كل نقابة، كما أننا وضعنا جمعنا بتصرف رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء كل قدراتنا كي نستطيع جميعا رسم مستقبل لبنان الجديد".اضاف:" كما اطلعنا دولة الرئيس على كل ما تقوم المهن الصحية خاصة والنقابيّة بشكل عام ، وعلى الجولة التي ننوي القيام بها الى الدول الأوروبية لكي نستطيع الحصول على المساعدات."وقال:" أما بالنسبة الى المستقبل القريب فقد طمأننا الرئيس ميقاتي ان العمل الديبلوماسي جار كذلك الاستشارات على امل انه خلال عشرة ايام او اسبوعين يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان ومستقبل الشعب اللبناني."