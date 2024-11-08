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لبنان

حمية استقبل سفير بلجيكا: لضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:36
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، سفير بلجيكيا الجديد في لبنان أرناوت بويلس في زيارة تعارفية، تم في خلالها بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
ورحب الوزير حميه بالسفير، مؤكدا "ضرورة العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان".
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بدوره، السفير بويلس، قال :" مواقفنا واضحة في هذا الصدد حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".
 
وتناول النقاش أيضا، في خلال اللقاء موضوع الإصلاحات التي قامت بها الوزارة على صعيد المرافق العامة من المطار الى المرافئ البحرية، اضافة الى المواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل.
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