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لبنان

بالصورة... منطاد إسرائيليّ في سماء بعلبك

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق منطاداً تجسسيّاً فوق قرى قضاء بعلبك.
 
 
وقد لاحظ العديد من المواطنين وجود المنطاد في السماء.
 
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منطاد

بعلبك

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