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لبنان

4 شهداء... إسرائيل استهدفت منزلاً في الغندوريّة

Lebanon 24
08-11-2024 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على منزل في بلدة الغندورية.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد 4 أشخاص في الغارة.
 
 
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