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لبنان

في الجنوب... طائرة إسرائيليّة استهدفت منزلاً وسيارتين

Lebanon 24
08-11-2024 | 07:06
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استهدفت طائرة إسرائيليّة بلدة كفررمان.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ العدوّ استهدف سيارتين ومنزلاً على طريق التابلاين.
 
 
 
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