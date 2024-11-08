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لبنان
مذكرة بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر.. بمَ تتعلّق؟
Lebanon 24
08-11-2024
|
07:15
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وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تجهيز 4 عيادات طبية متنقلة وتأهيلها لدعم المجتمعات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تقديم خدمات صحية مجانية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية إلى الفئات التي هي بأمسّ الحاجة إليها.
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وتمثل هذه العيادات، خطوة حيوية لتخفيف الضغط عن النظام الصحي في لبنان، الذي يواجه تحديات كبيرة في تلبية الحاجات المتزايدة للمرضى وسط تصاعد النزاع. وستبدأ أولى العيادات عملها في منطقة مرجعيون الإثنين المقبل في 11 تشرين الحالي، وستقدم خدمات طبية أساسية للمواطنين غير القادرين على الوصول إلى الرعاية الطبية الأولية، على أن تغطي باقي العيادات مناطق أخرى قريبا. وتشمل خدمات هذه العيادات المعاينات الطبية المتخصصة عبر طبيب صحة عامة وطبيب أطفال وطبيبة نسائية، بالإضافة إلى تقديم الأدوية للأمراض المزمنة والحادة واللقاحات للأطفال وتأمين الدعم النفسي الإجتماعي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة".
وخلال حفل التوقيع، أشار وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار في كلمته، إلى أن "الجولات الميدانية التي قمت بها في عدد من المناطق الجنوبية الشهر الماضي، أظهرت الحاجات الأساسية على الأرض خصوصا في ظل توقف كل المستشفيات في المناطق الحدودية المعزولة عن العمل، وإلى عدم وجود أطباء وشح في الدواء. وعليه، سأتوجه الإثنين المقبل إلى مرجعيون برفقة عيادة طبية متنقلة للمساهمة في صمود أهلنا في مرجعيون والقرى المحيطة بها".
بدورها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية اللجنة الدولية التي تركز على ثلاث أولويات تتمثل في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، والدعوة لحماية المدنيين من خلال تذكير الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتلبية حاجات السكان المتضررين جراء النزاع، بما في ذلك النازحين داخليا".
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