Advertisement

لبنان

6 إصابات في القصف الإسرائيلي لمحيط برك رأس العين وسهل القليلة

Lebanon 24
08-11-2024 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1275381-638666745767130645.jpg
Doc-P-1275381-638666745767130645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدّى القصف المدفعي الذي طال محيط برك رأس العين وسهل القليلة جنوبي صور إلى إصابة 6 أشخاص من التابعية السورية بشكل طفيف، بحسب ما نقل عن رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة الدكتور وسام غزال.  
Advertisement

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فهذه هي المرة الاولى التي تتعرض فيه المنطقة للقصف بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-11-08
12:40 | 2024-11-08
12:29 | 2024-11-08
12:05 | 2024-11-08
11:52 | 2024-11-08
11:52 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24