6 إصابات في القصف الإسرائيلي لمحيط برك رأس العين وسهل القليلة

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أدّى القصف المدفعي الذي طال محيط برك رأس العين وسهل القليلة جنوبي صور إلى إصابة 6 أشخاص من التابعية السورية بشكل طفيف، بحسب ما نقل عن رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة الدكتور وسام غزال.وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فهذه هي المرة الاولى التي تتعرض فيه المنطقة للقصف بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم.