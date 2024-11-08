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لبنان
بالصور... تضرّر جبانة مدينة بعلبك بسبب الغارات
Lebanon 24
08-11-2024
|
09:27
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حصل "لبنان 24" على صور تُظهر حجم الأضرار التي لحقت بجبانة مدينة بعلبك.
وقد تضرّرت الجبانة بسبب الغارات الإسرائيليّة العنيفة التي استهدفت المدينة.
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