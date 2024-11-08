الجميل إلتقي بارو.. تأكيد دعم فرنسا الثابت للبنان

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في إطار لقاءاته التي يعقدها في العاصمة الفرنسية،وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وجرى عرض معمّق ومطوّل للتطورات في لبنان في ظل الحرب الدائرة والمساعي الفرنسية لمساعدة لبنان على الخروج من محنته، وفق بيان لمكتب الجميل.وثمن الجميّل "التزام فرنسا الثابت والقوي إلى جانب لبنان وسيادته وشعبه والجهود التي تبذلها على أكثر من صعيد لوقف الحرب ومساعدة اللبنانيين على تخطي الأوقات الصعبة التي يمرون فيها".