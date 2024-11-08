جنبلاط زار مطرانية بيت الدين... وعرض للأوضاع مع المطران العمّار

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زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور حنبلاط دار مطرانية بيت الدين، حيث كان في إستقباله المطران مارون العمّار مطران أبرشية صيدا المارونية والنائب الأسقفي العام المونسنيور مارون كيوان، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم والقيم الأبرشي الأب مدلج تامر، يرافقه وكيل داخلية "التقدمي" في الشوف عمر غنّام ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى خلال الزيارة التشاور في الأوضاع العامة واستعراض لآخر المستجدات.