للتبرع بالدم .. نداء عاجل من مستشفيات صور!

أطلقت مستشفيات مدينة صورنداء عاجل للتبرع بالدم من كل الفئات بسبب العدد الكبير للجرحى في الغارات المعادية على مدينة صور، التي استهدفت 3 مبان وتسببت بإلحاق الاضرار الجسيمة بالمباني والشقق السكنية المحيطة. (الوكالة الوطنية)

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