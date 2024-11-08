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لبنان

للتبرع بالدم .. نداء عاجل من مستشفيات صور!

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:26
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أطلقت مستشفيات مدينة صورنداء عاجل للتبرع بالدم من كل الفئات بسبب العدد الكبير للجرحى في الغارات المعادية على مدينة صور، التي استهدفت 3 مبان وتسببت بإلحاق الاضرار الجسيمة بالمباني والشقق السكنية المحيطة. (الوكالة الوطنية) 
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مستشفيات

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