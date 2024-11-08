بالتفاصيل.. وزارة الصحّة تنشر الجدول الثاني للمساعدات الموزعة

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وتتضمن انواعا متعددة من المعدات الطبية والجراحية ،الأدوية، المستلزمات الطبية والجراحية وكميات من المازوت ومواد إيوائية.وجددت الوزارة في بيان، "توجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب عدد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات".