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لبنان

بالتفاصيل.. وزارة الصحّة تنشر الجدول الثاني للمساعدات الموزعة

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:38
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نشرت وزارة الصحة العامة الجدول الثاني للمساعدات التي تلقتها الوزارة ووزعتها على 71 مستشفى و5 جمعيات إسعافية في الفترة الواقعة بين الرابع من تشرين الأول الماضي الثالث من تشرين الثاني الحالي. 
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وتتضمن انواعا متعددة من المعدات الطبية والجراحية ،الأدوية، المستلزمات الطبية والجراحية وكميات من المازوت ومواد إيوائية. 

وجددت الوزارة في بيان، "توجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب عدد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات".
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