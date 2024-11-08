بعد العدوان الإسرائيلي على صور.. إليكم عدد الشّهداء والجرحى

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وجددت الوزارة الدعوة إلى "عدم إطلاق دعوات غير منسقة للتبرع بالدم فهي، ستزيد الارباك في وقت الا حاجة للتبرع حاليا والتبرع بالدم يتم بحملات منظمة للصليب الاحمر".