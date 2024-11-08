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لبنان

بعد العدوان الإسرائيلي على صور.. إليكم عدد الشّهداء والجرحى

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:52
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الحصيلة الأولية لغارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 30 آخرين بجروح.ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة". 
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وجددت الوزارة الدعوة إلى "عدم إطلاق دعوات غير منسقة للتبرع بالدم فهي، ستزيد الارباك في وقت الا حاجة للتبرع حاليا والتبرع بالدم يتم بحملات منظمة للصليب الاحمر".
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