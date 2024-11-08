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لبنان

إنذار إلى سكان الضاحية من الجيش الإسرائيلي: لإخلاء المنازل فوراً

Lebanon 24
08-11-2024 | 14:55
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أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تحذيراً جديداً لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وطلب جيش العدو من سكان المنطقتين المذكورتين إخلاءها فوراً.
 
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الضاحية الجنوبية لبيروت

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