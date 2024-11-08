إنذار إلى سكان الضاحية من الجيش الإسرائيلي: لإخلاء المنازل فوراً

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تحذيراً جديداً لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطلب جيش العدو من سكان المنطقتين المذكورتين إخلاءها فوراً.