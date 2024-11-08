أزمة "هواتف" في لبنان!

عُلِم أنّ العديد من التجار المعنيين باستيراد الهواف الذكية في لبنان يواجهون صعوبات حالياً في الحصول على أجهزة جديدة من الخارج إثر تأخر الشحن بسبب توتر الوضع الأمني.

ووفقاً للمصادر، فإن السوق يعتمدُ حالياً على الهواتف الموجودة في الوقت الراهن داخل لبنان علماً أن هناك أجهزة مطلوبة باتت "مقطوعة".