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لبنان

"في هذه المرحلة الدقيقة".. مولوي يوكّد: حفظ الأملاك الخاصة والعامة أولوية الأولويات

Lebanon 24
08-11-2024 | 16:40
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أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مساء اليوم الجمعة أنّ: "تعليماتنا وتوجيهاتنا للقوى الامنية كافة لضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي على وجه الخصوص، حفظ كرامة اللبنانيين المقيمين والنازحين منهم في أمنهم وحريتهم وأرزاقهم وأملاكهم الخاصة وأملاك الدولة العامة هو أولوية الأولويات وطنياً واخلاقياً وانسانياً وإنفاذا للقوانين المرعية الاجراء".
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أضاف مولوي: "يا ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي، يا كل الإجهزة الامنية وقيادتها وضباطها وافرادها أنتم دائما الرهان ، كونوا عند حسن الظن بكم وعلى قدر هذا الواجب المناط بكم وبمستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم والتي يحتاجكم فيها وطنكم واهلكم في العاصمة وفي كل المناطق اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان فانتم اهل لهذا الرهان".
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