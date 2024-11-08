جراء العدوان الإسرائيلي.. هذه هي مهمات الدفاع المدني المنفذة اليوم

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* محافظة الجنوبصور- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في المباني السكنية التي تعرضت لغارات إسرائيلية في محيط دوار جنبلاط والمبنى الأخر بجانب حلويات البحصلي.القليلة- استمرار عمليات البحث عن مفقود تحت الأنقاضالحنية- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.جويا- اعادة فتح طرقات كانت قد قطعت جراء غارات إسرائيلية- تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع جثامين شهداء (وديعة) في محلة السهيلة.- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض* محافظة النبطيةكفرتبنيت- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل و محلات في الموقع المستهدف.كفررمان- إخماد حريق سيارة ومحل واعشاب وأشجار وبيوت زراعية (عدد٣) .زبدين- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.دير الزهراني- إهماد حريق محلات زيوت وبطاريات سيارات.جباع- أعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.* محافظة البقاعمجدل بلهيصجريحة بحالة حرجة وشهيدان الحصيلة الأولية للغارات على بلدة مجدل بلهيص البقاع الغربيواستمرار عمليات البحث والانقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.