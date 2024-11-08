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لبنان

جراء العدوان الإسرائيلي.. هذه هي مهمات الدفاع المدني المنفذة اليوم

Lebanon 24
08-11-2024 | 16:59
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 مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح الجمعة ٨-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

* محافظة الجنوب

 صور
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- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في المباني السكنية التي تعرضت لغارات إسرائيلية في محيط دوار جنبلاط والمبنى الأخر بجانب حلويات البحصلي.

 القليلة

- استمرار عمليات البحث عن مفقود تحت الأنقاض

 الحنية

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

 جويا

- اعادة فتح طرقات كانت قد قطعت جراء غارات إسرائيلية

- تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع جثامين شهداء (وديعة) في محلة السهيلة.

-  انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض

* محافظة النبطية

 كفرتبنيت

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل و محلات في الموقع المستهدف.

 كفررمان

- إخماد حريق سيارة ومحل واعشاب وأشجار وبيوت زراعية (عدد٣) .

 زبدين

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

 دير الزهراني

- إهماد حريق محلات زيوت وبطاريات سيارات.

 جباع

- أعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.

* محافظة البقاع

مجدل بلهيص

جريحة بحالة حرجة وشهيدان الحصيلة الأولية للغارات على بلدة مجدل بلهيص البقاع الغربي

واستمرار عمليات البحث والانقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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