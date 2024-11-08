الجميّل: إيران تغتصب سيادة لبنان من خلال حزب الله ويجب تسليم سلاح الميليشيات للدولة

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أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل أنّ "لبنان لا يبنى بوجود الميليشيات، هذا موقفنا التاريخي".وقال لـ"النهار": "لا إمكانية لبناء دولة بوجود ميليشيات والدولة لا تتعايش مع الميليشيا وعلى اللبنانيين أن يتخذوا قرارهم إما الدولة وإما الميليشيات. وأي حل في لبنان يمر بتسليم كل السلاح للدولة اللبنانية من هنا لا منطق يبرر بقاء أي سلاح غير شرعي.أضاف: "إيران تغتصب سيادة لبنان منذ أكثر من 30 سنة من خلال حزب الله وهذا الاغتصاب يجب أن يتوقف. سيادة لبنان مغتصبة من قبل ميليشيا مسلحة وبالتالي لسنا مضطرين للتبرير لماذا نريد تطبيق الدستور اللبناني. وعلى أبناء الطائفة الشيعية أن يفهموا أن السلاح ورطهم ودمرهم وجعلهم وقودا استخدمته ايران من أجل تحقيق مآرب لها ومن يحمي اللبنانيين هو الجيش والمؤسسات الشرعية".وفي إطار لقاءات يعقدها في العاصمة الفرنسية، التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وجرى عرض معمّق ومطوّل للتطورات في لبنان في ظل الحرب الدائرة والمساعي الفرنسية لمساعدة لبنان على الخروج من محنته. وثمن الجميّل التزام فرنسا الثابت والقوي إلى جانب لبنان وسيادته وشعبه والجهود التي تبذلها على أكثر من صعيد لوقف الحرب ومساعدة اللبنانيين على تخطي الأوقات الصعبة التي يمرون فيها.