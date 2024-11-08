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لبنان
من شمال الليطاني إلى جنوبه.. الأطماع بمياهه مستمرة
Lebanon 24
08-11-2024
|
23:02
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كتب ريمون ميشال هنود في " اللواء":
لم يعد خافياً على أحد أن بعض المكونات السياسية اللبنانية باتت مؤمنة إيماناً راسخاً نهائياً بان المقاومة في لبنان تقاتل فقط من أجل فلسطين، ويظهر بان تلك المكوّنات لم يعد يتواجد في قاموسها السياسي منطق محق يقول أن لإسرائيل أطماعاً توسعية جمّة بلبنان وبدول عربية أخرى. يُعتبر نهر الليطاني أحد الأنهار اللبنانية والتي لإسرائيل أطماعاً بمياهه حتى يومنا هذا. أما تاريخياً وحول حدود الوطن القومي اليهودي وجّه زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمان رسالة يتبيّن في فحواها الأطماع الصهيونية في مياه الليطاني إلى اللورد كيرزون يقول فيها: إنني واثق أن سيادتكم تدركون حاجة فلسطين (يقصد إسرائيل) الملحّة إلى مياه الليطاني، وهذه الحاجة تبقى قائمة ولو تمّ ضمّ اليرموك والأردن إلى فلسطين. ويضيف وايزمان قائلاّ: إن صيف فلسطين جاف جدّاً، ومياه الأنهار والبحيرات تتبخر بسرعة هذه الفترة، لذا فإن مياه الليطاني ضرورية جدّاً لدى الجليل الأعلى ولاستمرار الطاقة الكهربائية التي تحتاجها صناعتنا حتى لو كانت محدودة. ويختم قائلاً أن فلسطين لن تكون مستقلة سياسياً إذا اقتطع منها الليطاني.
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ويعود سبب التركيز الإسرائيلي على نهر الليطاني إلى عاملين: أولاً المسافة بين النهر والحدود مع فلسطين المحتلة والتي تتراوح بين 25 و30 كيلومتراً، وتبتعد زاويته الشرقية نحو 5 كيلومترات عن مستوطنة المطلّة في أصبع الجليل، أما العامل الثاني، فيرتبط بالمدى الفعلي للصواريخ التي تطلق على مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل، لكن الطمع في
استغلال مياه الجنوب ظهر بشدّة في تصريح رئيس الوزراء الأسبق ليفي أشكول، حين قال لا يسع إسرائيل الظامئة أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى مياه الليطاني تتدفق إلى البحر، ويختم أشكول قائلاً أن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل لاستقبال مياه نهر الليطاني.
في غزوها لبنان عام 1982 استكملت إسرائيل سيطرتها على مياه الليطاني وحوّلت تلك المياه إلى الجليل، وانتقلت بعدها إلى حقبة جديدة في العمل عندما أعلنت على لسان خبيرها المائي توماس ناف في عام 1991 أن المياه في الأراضي العبرية المحتلة باتت جزءاً من إسرائيل، وهو ما عاد وأكّد عليه فيما بعد رئيس وزرائها الأسبق ونائب رئيس الوزراء الحالي شيمون بيريز عندما اعتبر أن أزمة المياه في المنطقة ستكون أهم من النفط. وفي المحصلة النهائية ينبغي الاعتراف بأن للكيان الصهيوني الغاصب أطماعاً مرعبة في ثروات لبنان وموقعه الجيوسياسي الذي يشكّل بوابة هامة من بوابات الشرق الأوسط وهمزة وصل بين الشرق والغرب.
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