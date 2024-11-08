ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات على صور.. وانتشال امرأتين على قيد الحياة من تحت الردم

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أمس الجمعة مدينة صور بلغ 9 شهداء بينهم طفلة وامرأة حامل و38 جريحاً.يُذكر انه تم انتشال إمرأتين تمكنتا من النجاة من تحت الردم، حيث عمل عناصر الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي تحت ظروف قاسية في ظل تواجد مسيّرات للعدو على علو منخفض جداً.إلى ذلك، أغار طيران العدو عند منتصف الليل مستهدفاً بغارتين مدينة النبطية ــ حي المسلخ ولم يفد عن وقوع إصابات.