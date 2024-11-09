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لبنان

التمديد لعون قبل هذا التاريخ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2024 | 01:15
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كشف مرجع معني "أنّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في منصبه على رأس قيادة الجيش سيتمّ في جلسة عامة للمجلس النيابي في أواخر هذا الشهر".
وأعرب عن اعتقاده أنّ "الثنائي الشيعي" ليس ضد هذا التوجه".
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وقال مصدر نيابيّ إنّ هناك توجّهاً للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون وبقيّة قادة الأجهزة الأمنيّة، لانه لا يجب ترك المؤسسة العسكريّة في الفراغ".
وافادت معلومات صحافية "ان عدداً من الضبّاط بدأوا بتحرّكات نحو مرجعيّاتهم السياسيّة من أجل عدم حصر التمديد بعون وقادة الأجهزة الأمنيّة، كما حصل السّنة الماضية، خصوصاً أن قانون التمديد للقائد بمفرده قد يكون عرضة للطعن.
وينطلق الضبّاط في الرّتب العالية من مبدأ العدالة والمساواة الذي يجب أن يُراعى بين الضبّاط، واعتماد المعايير نفسها المُتّبعة في جيوش العالم لتكون سنّ التقاعد موحّدة بينهم.


المصدر: لبنان 24

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