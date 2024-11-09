"القوات" حذرة

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أكدت مصادر مطلعة ان "القوات اللبنانية" ورئيسها يتعاملان بحذر شديد مع قوى المعارضة وحتى مع حزب "الكتائب اللبنانية" بعد لقاء معراب الاخير الذي لم يكن على قدر التطلعات.وبحسب المصادر فإن القوات تعتبر ان عدم مشاركة افرقاء المعارضة، او مشاركة بعضهم بمستوى ضعيف، افشل اللقاء وجعله من دون اي جدوى وكأنه لقاء قواتي قواتي.وترى المصادر ان التنسيق بين القوات ومعظم افرقاء المعارضة وصل الى مستويات منخفضة جدا بسبب "حرد" معراب من تصرفات هذه القوى تجاه القوات..