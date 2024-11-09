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لبنان

لماذا طريق عاريا مُستهدفة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2024 | 02:15
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اعتبرت مصادر معنية بالشأن العسكري أن طريق عاريا - الكحالة قد باتت منطقة استهدافات دائمة نظراً لتعرضها لقصف إسرائيلي متزايد خلال الشهر الأخير.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الطريق "أساسية" ومحورية اليوم بالنسبة لـ"حزب الله"، خصوصاً أنها تعتبرُ إحدى الطرق التي يمكن أن تسلكها خطوط النقل الخاصة به أو حتى ثلة من المسؤولين التابعين له.
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في المقابل، رأت المصادر أنه حتى الآن، فإن مختلف الإستهدافات على هذه الطريق "فشلت" تماماً إن كان المقصود فيها اغتيال أي قيادي أو مسؤول، باعتبار أن الشهداء والجرحى الذين يسقطون هم من المدنيين والأطفال.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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