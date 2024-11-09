لماذا طريق عاريا مُستهدفة؟

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اعتبرت مصادر معنية بالشأن العسكري أن طريق عاريا - الكحالة قد باتت منطقة استهدافات دائمة نظراً لتعرضها لقصف إسرائيلي متزايد خلال الشهر الأخير.وأشارت المصادر إلى أن هذه الطريق "أساسية" ومحورية اليوم بالنسبة لـ"حزب الله"، خصوصاً أنها تعتبرُ إحدى الطرق التي يمكن أن تسلكها خطوط النقل الخاصة به أو حتى ثلة من المسؤولين التابعين له.في المقابل، رأت المصادر أنه حتى الآن، فإن مختلف الإستهدافات على هذه الطريق "فشلت" تماماً إن كان المقصود فيها اغتيال أي قيادي أو مسؤول، باعتبار أن الشهداء والجرحى الذين يسقطون هم من المدنيين والأطفال.