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لبنان

الغارات الاسرائيلية تتواصل جنوباً.. وفرق الانقاذ ترفع الانقاض

Lebanon 24
09-11-2024 | 01:50
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تابعت صباح اليوم، فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، شهداء او جرحى، بين ركام الابنية التي دمرها العدو خلال غاراته العدوانية ليل امس على مدينة صور، واستطاعوا  آخر الليل انتشال جريحتين تم نقلهما الى مستشفى صور.
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وكانت قرى قضاءي صور وبنت جبيل قد شهدت منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم، غارات للطيران المعادي على مدينة صور  اكثر من مرة  واستهدف مبنى في شارع محال صفي الدين،  ومبنى اخر في شارع المدرسة الدينية، ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات صور للمعالجة. 

وبعد اقل من ساعة، اغار الطيران المعادي مجدداً  على المدينة، مستهدفا مبنى ملاصقا للمباني التي استهدفت سابقا، خلال قيام فرق الدفاع المدني بالتفتيش بين الانقاض عن ناجين او جرحى، وقد اعلنت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بيان ان حصيلة الغارات المعادية على مدينة صور ليل امس 9 شهداء وعشرات الجرحى. وقد توقفت عمليات البحث الى صباح اليوم بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض جدا. وقد الحقت الاضرار الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمكان المستهدف.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على الخيام وبلدة انصار مستهدفة منزلاً، و الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وحي المسلخ في النبطية.
 
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