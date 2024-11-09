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لبنان

حريق كبير في الحمرا.. وإنقاذ مواطنين عالقين داخل الأبنية (صور وفيديو)

Lebanon 24
09-11-2024 | 01:56
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تتواصل عمليات إخماد النيران في منطقة الحمرا - بيروت، وذلك بعد اندلاع حريق كبير في المحلة ناجم عن احتكاك كهربائي في أحد المولدات الكهربائية.
 
وتعمل مختلف فرق الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع تمددها خصوصاً أن الحريق طال موقفاً للسيارات وأحد المباني المحاذية للمولدات المشتعلة.
 
إلى ذلك، أكد فوج إطفاء بيروت لـ"لبنان24" إن أعمال الإطفاء مستمرة، موضحاً أن فرق الإنقاذ تعمل على إغاثة المواطنين وتأمين المكان للسيطرة على الحريق.
 
إنقاذ مواطنين
 
وخلال أعمال الإطفاء، عملت المسعفون ورجال الإغاثة على إنقاذ مواطنين كانوا عالقين داخل أحد المباني بفعل الحريق.
 
والتقطت عدسات الكاميرات مشهداً لمواطن حاول النزول عبر الحبال من أحد المباني، إلا أنه سقط خلال ذلك.
 
ووثق أحد الفيديوهات تلك اللحظة المروعة، إلا أن فيديو آخر كشف أن المواطن قد نجا من الموت بعدما تمكن من هم على الأرض في أسفل المبنى من التقاطه.
 
المولوي يتابع
 
من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع في موقف للسيارات في الحمرا جراء احتراق مولد كهربائي، واعطى التوجيهات اللازمة للاسراع في اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.
 
وأجرى مولوي اتصالاً بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالبا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الاخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في أسرع وقت.
وتوجه مولوي بالشكر الى كل عناصر الإطفاء كما المواطنين الذين سارعوا إلى المساعدة.
 
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وقد سادت حالة من الهلع بين المواطيني جراء الحريق وتجري محاولات لإنقاذ عالقين داخل الأبنية المُحيطة.
 
 

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