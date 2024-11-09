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لبنان

لتسهيل حصول النازحين على بيانات قيد افرادية.. هذا ما أعلنته المديرية العامة للاحوال الشخصية

Lebanon 24
09-11-2024 | 02:33
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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: "في إطار الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين النازحين من أماكن سكنهم، وحرصاً منها على عدم تكبدهم عناء الإنتقال من مناطق تواجدهم الى هذه المديرية العامة من أجل الاستحصال على بيانات قيد إفرادية إلكترونية في الحالات التي يقتضي عليهم مراجعة الإدارة المركزية أو على نسخ طبق الأصل عن وثائق الوقوعات.
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فقد أصدرت هذه المديرية العامة مذكرة رقم 75 تاريخ 2024/11/07 أوعزت بموجبها الى أقلام النفوس إستقبال الطلبات التي يتعذرعليها إجابتها وإحالتها بالصورة الإدارية وبشكل عاجل وضمن ظرف خاص بواسطة البريد الرسمي مباشرة الى قلم المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط المتوجبة (الإيصال المالي أو طوابع مالية، صور شمسية مصدقة، كافة المستندات الثبوتية التي تعرف عن صاحب العلاقة، بالإضافة الى تدوين رقم هاتفه على الطلب) ليُصار الى إجابتها وإصدار بيانات القيد بالسرعة الممكنة".
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