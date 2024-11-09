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لبنان

بو حبيب غادر إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية

Lebanon 24
09-11-2024 | 02:49
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غادر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب صباح اليوم السبت بيروت متوجّها الى العاصمة السعودية الرياض حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2024، والذي يعقد بناء لطلب لبنان للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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وينضم الوزير بو حبيب في وقت لاحق الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد وصوله الى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية-الاسلامية يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024.

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