طلاب يعتصمون أمام منزل وزير الداخلية في طرابلس

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نفذ عدد من طلاب المدارس وقفة امام منزل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في شارع المئتين طرابلس وذلك للمطالبة بإعادة فتح المدارس التي باتت مراكز لايواء النازحين.وقد حمل الطلاب الاعلام اللبنانية.