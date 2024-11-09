منخفض جوي نحو لبنان.. أمطار ورعود وحبّات برد ولكن نسبة الهطولات لا تبشر بالخير!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض ستسيطر على لبنان والجوار وتساهم بانحراف منخفض جوّي متمركز جنوب ايطاليا نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فيتأثر لبنان بحالة عدم استقرار جوّي اعتباراً من ظهر الاحد ليتحوّل الطقس الى ممطر بين ساعات بعد الظهر والمساء ولغاية ظهر الاثنين، تتراجع درجات الحرارة بين 3 و 4 درجات مئوية وتتساقط الثلوج الخفيفية على المرتفعات التي تعلو 2700 متر.أضاف: "من المنتظر ان تشمل الامطار الساحل السوري والسواحل اللبنانية والجبال الغربية والمناطق الجنوبية والشمالية، اكثر من البقاع، وتكون متقطعة ومتفرقة، لكن نسبة الهطولات ستكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وصواعق وحبّات البرَد. تشتد فعالية هذه الاضطرابات الجوية خلال ساعات المساء والليل وتصل نسبة الصواعق الى 45%.وتابه: يبدو تراجع الهطولات لهذا الموسم واضحاً نسبة للسنة الماضية، فحتى تاريخ اليوم لم يشهد الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط نشاطاً بالمنخفضات الجوية بسبب سيطرة المرتفعات الجوية على العراق وسوريا.الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 23 نهاراً و 19 ليلاًفي البقاع: 21 نهاراً و 10 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 10 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: شرقية تتحوّل الى غربية، سرعتها 15 الى 45 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1012hpaالرطوبة: 80%حالة البحر : منخفض الموج يتحوّل الى مائجحرارة المياه 24 درجة.