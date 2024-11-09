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لبنان

الحواط زار مكاوي وتباحثا في موضوع النازحين في قضاء جبيل

Lebanon 24
09-11-2024 | 04:29
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زار النائب زياد الحواط محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وتباحثا في مواضيع عدة لا سيما وضع النازحين في قضاء جبيل وضرورة تأمين كل ما يلزم من حاجات لحياة كريمة.

وتداولا أيضاً في وضع بلدية العاقورة كون مكاوي هو المكلف بإدارتها بعد استقالة أعضائها والمشاكل التي تواجه أبناءها خصوصاً لجهة إيجاد حلول لمشكلة النفايات وكيفية تأمين المازوت لاستمرار تشغيل محطة ضخ المياه في البلدة .
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كما تم التطرق إلى موضوع تأمين فتح الطرقات عند بداية تساقط الثلوج في فصل الشتاء والتواصل مع وزارة الأشغال العامة والنقل ومركز جرف الثلوج لهذه الغاية ، وتأمين المستلزمات الضرورية في هذا الإطار .
وأبدى المكاوي كل الاستعداد للقيام بما يجب فعله لتأمين كل الخدمات المطلوبة لأهالي العاقورة..
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