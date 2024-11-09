شهيد في غارات اسرائيلية على بلدة المجادل جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بواسطة مسيّرة دراجة نارية في بلدة المجادل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

واشارت المعلومات الاولية الى سقوط شهيد.