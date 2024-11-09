Advertisement

لبنان

شهيد في غارات اسرائيلية على بلدة المجادل جنوب لبنان

Lebanon 24
09-11-2024 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1275730-638667498102539546.jpg
Doc-P-1275730-638667498102539546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بواسطة مسيّرة دراجة نارية في بلدة المجادل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
 واشارت المعلومات الاولية الى سقوط شهيد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات اسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان ومبنى في محيط مستشفى مرجعيون
lebanon 24
09/11/2024 13:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية استهدفت مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية و مرج حاروف
lebanon 24
09/11/2024 13:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية على مفرق بلدة النميرية وبين زفتا وكفروة جنوب لبنان
lebanon 24
09/11/2024 13:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا غارات اسرائيلية جديدة على بعلبك
lebanon 24
09/11/2024 13:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

غارات

اسرائيلية

المجادل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-11-09
05:42 | 2024-11-09
05:34 | 2024-11-09
05:23 | 2024-11-09
05:15 | 2024-11-09
05:10 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24