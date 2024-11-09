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لبنان

حريق الحمرا.. تضرر 25 سيارة وإصابة مواطنة

Lebanon 24
09-11-2024 | 04:52
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تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبالتعاون مع فوج إطفاء بيروت، من إخماد النيران التي اندلعت صباح اليوم السبت في مولد كهرباء وخزانات المازوت التابعة له، وعدد كبير من السيارات المركونة بالقرب منه والأبنية المجاورة لرقعة الحريق.
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وشدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على ضرورة إبعاد الخطر عن القاطنين في المباني السكنية التي طالتها النيران، فتم استقدام السلم الآلي لإخلاء المواطنين ونقلهم الى مكان آمن.
وقد رمى عامل اجنبي بنفسه من احد الطوابق العليا فتم نقله إلى المستشفى. كما تعرضت مواطنة لاصابة فتم نقلها الى المستشفى.

واقتصرت الأضرار على الماديات (25 سيارة متضررة) وأضرار في الأبنية التي طالتها النيران.

وتستمر حتى الساعة عمليات التبريد بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى حين التأكد من عدم تجدد النيران لأي سبب كان.

كما حضر العميد خطار الى موقع الحريق للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل داخل المباني السكنية المجاورة لرقعة الحريق للتحقق من ان المباني قد أخليت تماماً ولم يعد هناك من وجود لأي خطر داخل الشقق السكنية.
 
 
 
 
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