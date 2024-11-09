24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الصحة" تنشر الجدول الثالث المفصل لتوزيع الأدوية على مراكز رعاية النازحين
Lebanon 24
09-11-2024
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وزارة الصحة العامة لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان ويتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الخدمات للنازحين في كل من المحافظات اللبنانية.
Advertisement
كما نشرت لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي يتم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
واعلنت اته "سيتم نشر هذه اللوائح بشكل دوري حرصا على ابقاء الرأي العام وكافة المعنيين على اطلاع.
كما أن اللوائح موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
10:14 | 2024-11-08
08/11/2024 10:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
08:42 | 2024-11-08
08/11/2024 08:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
14:31 | 2024-11-08
08/11/2024 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
13:24 | 2024-11-08
08/11/2024 01:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لعمليّة سطو مسلح داخل مطعم لبناني.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لعمليّة سطو مسلح داخل مطعم لبناني.. شاهدوه!
12:56 | 2024-11-08
08/11/2024 12:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-11-09
مساعدتهم واجب.. "رجال إطفاء لبنان" أبطال الميدان
05:42 | 2024-11-09
مولوي: العاصمة تحمّلت العبء الأكبر من النازحين الهاربين
05:34 | 2024-11-09
بالصورة.. الجيش يرفع صاروخاً كبيراً غير مُنفجر من بئر العبد
05:23 | 2024-11-09
وزير السياحة: عملية إعادة الإعمار في لبنان "ليست صعبة"
05:15 | 2024-11-09
بعد حريق الحمرا... دعوة لتجنب وضع مواد قابلة للاشتعال بين الأحياء
05:10 | 2024-11-09
تكليف صلاح تقي الدين برئاسة تحرير "الانباء"
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
09/11/2024 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
09/11/2024 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
09/11/2024 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24