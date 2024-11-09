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لبنان
بعد حريق الحمرا... دعوة لتجنب وضع مواد قابلة للاشتعال بين الأحياء
Lebanon 24
09-11-2024
|
05:15
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دعت الهيئة اللبنانية للعقارات، بعد الحريق في أحد مواقف السيارات في شارع الحمرا من جراء اشتعال مولد كهربائي وتسرب مادة المازوت، إلى "تجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال او الانفجار بين الاحياء المكتظة او بين الأبنية المتلاصقة قديمة العهد، لافتقار معظمها إلى معايير السلامة العامة وسلالم الطوارئ وخلوها من مطافئ الحرائق وصنابير الأرصفة التي تؤمن المياه لإخماد الحرائق".
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ونوهت في بيان "بدور الدفاع المدني وما يقوم به من جهود جبارة مع الصعوبات التي يواجهها خصوصا صعوبة الدخول بسهولة إلى الازقة الضيقة للشوارع الداخلية والمكتظة وعدم توافر صنابير او ممرات آمنة".
وتمنت على المواطنين "إفساح المجال للدفاع المدني وتسهيل مهمته في عملية الإنقاذ وعدم التواجد في الأماكن الخطرة حرصا على سلامتهم وحرصا على السلامة العامة ولتفادي وقوع أي أضرار جانبية او حوادث".
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