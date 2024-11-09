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لبنان
غارات اسرائيلية طالت هذه البلدات جنوباً.. اليكم آخر المستجدات هناك
Lebanon 24
09-11-2024
|
06:16
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يواصل العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، غاراته على البدات والقرى في جنوب لبنان.
في ما يلي الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الأراضي الجنوبية حتى الساعة 01:00 بعد الظهر:
غارات من الطيران الحربي:
- النبطية (حي الميدان+حي المسلخ)
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- حاروف
- صديقين
- دير كيفا
- قلاويه
- برج قلاويه
- دبين
- الخيام
- شقرا
- بنت جبيل
- مجدل سلم
- الصوانة
- قبريخا
- أنصار
- خربة سلم
غارات من الطيران المسيّر:
- الشهابية
قصف مدفعي:
- بنت جبيل
- برعشيت
- حانين
- علما الشعب
- دبين
- الخيام
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