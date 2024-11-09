Advertisement

لبنان

غارات اسرائيلية طالت هذه البلدات جنوباً.. اليكم آخر المستجدات هناك

Lebanon 24
09-11-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1275752-638667552418418292.jpeg
Doc-P-1275752-638667552418418292.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، غاراته على البدات والقرى في جنوب لبنان.


في ما يلي الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الأراضي الجنوبية حتى الساعة 01:00 بعد الظهر:

غارات من الطيران الحربي:
-  النبطية (حي الميدان+حي المسلخ)
Advertisement
- حاروف
- صديقين
- دير كيفا
- قلاويه
- برج قلاويه 
- دبين
- الخيام
- شقرا
- بنت جبيل
- مجدل سلم
- الصوانة
- قبريخا
- أنصار
- خربة سلم

غارات من الطيران المسيّر: 
- الشهابية

قصف مدفعي: 
- بنت جبيل
- برعشيت
- حانين
- علما الشعب
- دبين
- الخيام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2024-11-09
07:54 | 2024-11-09
07:50 | 2024-11-09
07:33 | 2024-11-09
07:26 | 2024-11-09
07:06 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24