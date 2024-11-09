غارات اسرائيلية طالت هذه البلدات جنوباً.. اليكم آخر المستجدات هناك

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يواصل العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، غاراته على البدات والقرى في جنوب لبنان.في ما يلي الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الأراضي الجنوبية حتى الساعة 01:00 بعد الظهر:غارات من الطيران الحربي:- النبطية (حي الميدان+حي المسلخ)- حاروف- صديقين- دير كيفا- قلاويه- برج قلاويه- دبين- الخيام- شقرا- بنت جبيل- مجدل سلم- الصوانة- قبريخا- أنصار- خربة سلمغارات من الطيران المسيّر:- الشهابيةقصف مدفعي:- بنت جبيل- برعشيت- حانين- علما الشعب- دبين- الخيام