Advertisement

لبنان

أرقام مثيرة عن عمليات "حزب الله".. بهذه الصواريخ "قصَف إسرائيل"!

Lebanon 24
09-11-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1275753-638667557831472789.jpg
Doc-P-1275753-638667557831472789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "الخنادق" المعنيّ بالدراسات الإستراتيجية تفاصيل وأرقام جديدة عن العمليات التي ينفذها "حزب الله" في جنوب لبنان ضد إسرائيل.
 
ويكشف التقرير أن عمليات "حزب الله" تجاوز الـ3820 عملية حتى الآن منذ بداية الحرب يوم 8 تشرين الأول عام 2023، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1760 عملية ضدّ موقع حدودي بالإضافة إلى أكثر من 117 عملية ضدّ موقع خلفي.
Advertisement
 
أيضاً، تشيرُ الإحصائية إلى أن الحزب نفذ أكثر من 930 عملية ضدّ تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي، كما نفذ أكثر من 290 عملية ضد قواعد عسكرية إسرائيلية، فيما شنّ أكثر من 533 عملية ضد المستوطنات فيما شن أكثر من 200 عملية جوية.
 
وتحدثت الإحصائية أيضاً عن أنّ "حزب الله" أسقط 14 طائرة مسيرة منها 5 من طراز "هرمز 900" و 4 من طراز "هرمز 450" و 2 من طراز "سكاي لارك"، فضلاً عن إسقاط منطادين عسكريين.
 
 
وللإشار، فإن آخر عملية نفذها الحزب في هذا الإطار كانت اليوم، إذ أسقطت وحدة الدفاع الجوي طائرة مُسيّرة هرمز 450 بصاروخ أرض جو ثم عاد واستهدفها الطيران الحربي بعد سقوطها في بلدة دير سريان.
 
أما عن نطاق الإستهدافات التي شنها "حزب الله"، فتتراوح بين 5 كلم وتتجاوز الـ300 كلم وتحديداً بعدما تم استخدام صاروخ "فاتح 110" اعتباراً من يوم 6 تشرين الثاني الجاري. 
 
ويسردُ الموقع أن "حزب الله" استخدم أسلحة المدفعية، صواريخ أرض – أرض (أكثر من 10 آلاف صاروخ)، ناهيك عن أكثر من 110 صواريخ دفاع جوي، كما أطلق أكثر من 1050 صاروخاً موجهاً. 
 
وما تبين هو أن "حزب الله" استخدام صاروخ "فلق" بنوعيه "1" و "2"، كما استخدام صواريخ دفاع جوي ناهيك عن مسيرات هجومية مسلحة بصواريخ "إس 5"، كما استخدم صاروخ "جهاد مغنية" فضلاً عن منظومة "ثار الله" ضد الدروع، بالإضافة إلى صواريخ "ثيرموباريك"، فضلاً عن صواريخ "ألماس 1 و 2 و 3"، ناهيك عن صواريخ "كورنيت EM". 
 
أيضاً، استخدم الحزب طائرات أبابيل الانقضاضية وصواريخ "كاتيوشا" و "غراد"، فيما استخدم الصاروخ الباليستي "قادر 1"، وصواريخ "فادي 1" و "فادي 2" و "فادي 3"، كما لجأ أيضاً إلى صاروخ "نور". (الخنادق)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2024-11-09
16:38 | 2024-11-09
16:00 | 2024-11-09
15:42 | 2024-11-09
15:12 | 2024-11-09
15:01 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24