أرقام مثيرة عن عمليات "حزب الله".. بهذه الصواريخ "قصَف إسرائيل"!

كشف موقع "الخنادق" المعنيّ بالدراسات الإستراتيجية تفاصيل وأرقام جديدة عن العمليات التي ينفذها "حزب الله" في جنوب لبنان ضد إسرائيل.

ويكشف التقرير أن عمليات "حزب الله" تجاوز الـ3820 عملية حتى الآن منذ بداية الحرب يوم 8 تشرين الأول عام 2023، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1760 عملية ضدّ موقع حدودي بالإضافة إلى أكثر من 117 عملية ضدّ موقع خلفي.

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أيضاً، تشيرُ الإحصائية إلى أن الحزب نفذ أكثر من 930 عملية ضدّ تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي، كما نفذ أكثر من 290 عملية ضد قواعد عسكرية إسرائيلية، فيما شنّ أكثر من 533 عملية ضد المستوطنات فيما شن أكثر من 200 عملية جوية.

وتحدثت الإحصائية أيضاً عن أنّ "حزب الله" أسقط 14 طائرة مسيرة منها 5 من طراز "هرمز 900" و 4 من طراز "هرمز 450" و 2 من طراز "سكاي لارك"، فضلاً عن إسقاط منطادين عسكريين.

وللإشار، فإن آخر عملية نفذها الحزب في هذا الإطار كانت اليوم، إذ أسقطت وحدة الدفاع الجوي طائرة مُسيّرة هرمز 450 بصاروخ أرض جو ثم عاد واستهدفها الطيران الحربي بعد سقوطها في بلدة دير سريان.

أما عن نطاق الإستهدافات التي شنها "حزب الله"، فتتراوح بين 5 كلم وتتجاوز الـ300 كلم وتحديداً بعدما تم استخدام صاروخ "فاتح 110" اعتباراً من يوم 6 تشرين الثاني الجاري.

ويسردُ الموقع أن "حزب الله" استخدم أسلحة المدفعية، صواريخ أرض – أرض (أكثر من 10 آلاف صاروخ)، ناهيك عن أكثر من 110 صواريخ دفاع جوي، كما أطلق أكثر من 1050 صاروخاً موجهاً.

وما تبين هو أن "حزب الله" استخدام صاروخ "فلق" بنوعيه "1" و "2"، كما استخدام صواريخ دفاع جوي ناهيك عن مسيرات هجومية مسلحة بصواريخ "إس 5"، كما استخدم صاروخ "جهاد مغنية" فضلاً عن منظومة "ثار الله" ضد الدروع، بالإضافة إلى صواريخ "ثيرموباريك"، فضلاً عن صواريخ "ألماس 1 و 2 و 3"، ناهيك عن صواريخ "كورنيت EM".

أيضاً، استخدم الحزب طائرات أبابيل الانقضاضية وصواريخ "كاتيوشا" و "غراد"، فيما استخدم الصاروخ الباليستي "قادر 1"، وصواريخ "فادي 1" و "فادي 2" و "فادي 3"، كما لجأ أيضاً إلى صاروخ "نور". (الخنادق)