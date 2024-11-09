بعدما أسقطها "حزب الله"... العدو يستهدف مسيرة تابعة له

أعلن "حزب الله"، في بيان عصر اليوم انه اسقط طائرة مُسيّرة هرمز 450 بصاروخ أرض- جو.





وأشار في بيانه الى ان "الطيران الحربي الإسرائيلي عاد واستهدف المسيرة بعد سقوطها في بلدة دير سريان".

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