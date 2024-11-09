Advertisement

لبنان

بالفيديو.. حادث صدم عند مفرق البلدية في مدينة البترون

Lebanon 24
09-11-2024 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1275767-638667589586478076.png
Doc-P-1275767-638667589586478076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدمت سيارة "جيب" من نوع "تويوتا" تقودها المدعوة "س.م" امرأة مسنّة تدعى "م.ب" على مفرق البلدية في مدينة البترون.

وادى الحادث الى اصاية السيدة المسنة بكسور في مختلف انحاء جسدها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وعلى الفور تم نقل الإمرأة بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى البترون لتلقي العلاج اللازم وقد وصفت حالتها بغير المستقرة.
 

وحضرت الأجهزة الأمنية ودورية من المخابرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2024-11-09
10:27 | 2024-11-09
10:17 | 2024-11-09
10:13 | 2024-11-09
09:59 | 2024-11-09
09:55 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24