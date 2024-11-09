بالفيديو.. حادث صدم عند مفرق البلدية في مدينة البترون

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صدمت سيارة "جيب" من نوع "تويوتا" تقودها المدعوة "س.م" امرأة مسنّة تدعى "م.ب" على مفرق البلدية في مدينة البترون.وادى الحادث الى اصاية السيدة المسنة بكسور في مختلف انحاء جسدها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وعلى الفور تم نقل الإمرأة بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى البترون لتلقي العلاج اللازم وقد وصفت حالتها بغير المستقرة.وحضرت الأجهزة الأمنية ودورية من المخابرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.