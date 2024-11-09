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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين عصر اليوم السبت، استهداف نهاريا والكريوت.وجاء في البيان الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفنا عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخية".وفي البيان الثاني، قال: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا عند الساعة 02:00 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة".