"في ظل الحرب".. الجميّل: "حزب الله" سيمنع انتخاب رئيس

Advertisement

وشدد خلال مقابلة له عبر "النهار" على "أننا نعمل مع المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان وفتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخه".وحول لقاءاته في باريس، أوضح أنها " تتركّز على ضرورة وقف الحرب والدمار وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني".وعن انتخاب رئيس للجمهورية، إعتبر الجميّل أنّ "لا قناعة لديّ بانتخاب رئيس في ظل الحرب فـحزب الله سيمنع انتخابه".ودعا أبناء الطائفة الشيعية "لأن يدركوا أنّ السلاح ورّطهم ودمّرهم وجعلهم وقوداً استخدمته ايران من أجل تحقيق مآرب لها"، مؤكدًا أن "من يحمي اللبنانيين هو الجيش والمؤسسات الشرعية".وأشار إلى "أننا سنكتشف سياسة إدارة ترامب للملف اللبناني مع الوقت، فمعروف عنه أنه شخص لا أحد يتوقع خطواته وبالتالي لا أحد يمكن أن يعرف سياسته، لكن علينا أن نقوم بمصلحة بلدنا ولكي لا تحصل أي تسوية على حساب لبنان لأننا الحلقة الضعيفة وسنعمل ليكون لبنان ممثلًا بالمفاوضات". (الوكالة الوطنية للإعلام).