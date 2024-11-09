في عيون السيمان.. إليكم ما سيقوم به الجيش

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"عملت وحدة مختصة من الجيش على تعطيل قنبلتي طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي، ونقلهما من أحد المباني إلى حقل رماية عيون السيمان حيث سيصار إلى تفجيرهما بتاريخ 9/11/2024، ما بين الساعة 14,00 والساعة 17.00".

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