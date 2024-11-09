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لبنان

حادث سير ينهي حياة لبناني في تركيا

Lebanon 24
09-11-2024 | 07:54
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تعرض الشاب رأفت هيثم اللاذقاني لحادث سير اليم في تركيا انهى حياته، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


والفقيد هو ابن مدينة الميناء طرابلس.
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