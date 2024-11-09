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لبنان

في وادي خالد.. خنق شقيقته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة!

Lebanon 24
09-11-2024 | 08:04
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عثر على المدعوة "م. حمدان" من التبعية السورية، جثة هامدة على سرير داخل غرفتها في منطقة العطشان خراج منطقة وادي خالد الحدودية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



وتوجهت قوة من فرع المعلومات في قوى الامن الى المكان وعملت على نقل الجثة الى مستشفى راهبات السلام في القبيات وفتحت تحقيقاً بالجريمة,
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وبحسب المعلومات، تبين ان شقيق المغدورة "علي حمدان" دخل الى الاراضي اللبنانية خلسة قبل 20 يوماً واقدم على خنق شقيقته حتى لفظت أنفاسها الاخيرة ولاذ بالفرار الى داخل الأراضي السورية.
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