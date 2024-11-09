"مراكمة أزمة فوق أخرى".. بدر: لتأمين مراكز إيواء لائقة بديلة عن المؤسسات التربوية

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وحول العام الدراسي الجاري، أشار بدر إلى أنّه "وبدلاً من نقل طلاب بيروت إلى خارجها ومراكمة أزمة فوق أخرى، فإن إيقاف استخدام المدارس الخاصة كمراكز إيواء سيمكنها من العودة إلى دورها الأساسي في التعليم، مما يسمح لها باستقبال طلابها الأصليين من جديد".تابع:"فضلاً عن إمكانية الاستفادة منها في تعليم طلاب المدارس الرسمية في العاصمة بيروت وحتى أبنائنا الطلاب من النازحين، وهذا وفق جدول زمني تنظمه وزارة التربية بالتنسيق مع إدارات تلك المدارس. من خلال ذلك، نضمن الحفاظ على كرامة إخوتنا النازحين وحق جميع الطلاب في التعليم دون اضطرار أي منهم لمغادرة المدينة، كما نساهم في حماية استمرارية العام الدراسي لأجيالنا واستقرار مجتمعنا في مواجهة هذه الأزمة". (الوكالة الوطنية)