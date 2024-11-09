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لبنان

الخير يكشف: اللقاء مع رئيس الحكومة لم يكن الأول وهذا هو الهدف منه

Lebanon 24
09-11-2024 | 08:54
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 أوضح عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، اليوم السبت أن "اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع النواب السنة، بعيداً عن الاعلام، لم يكن الأول".

تابع الخير في حديث لقناة "الجديد"، أنّ "الهدف منه في هذه المرحلة الصعبة التشاور في سياق تعزيز التضامن السني كجزء من تعزيز التضامن الوطني، وخصوصاً أن الطائفة السنية، وكما اعتادت في كل المراحل، تلعب اليوم دور صمام الأمان الذي يحافظ على الوطن وعروبته وصيغته وتنوعه ودستوره دستور الطائف والتوازنات فيه". (الوكالة الوطنية) 
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