أضرار جسيمة في مباني مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدت.. وهذا ما قاله بدران

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وجال بدران برفقة رئيس اللجنة الفنية في المجمع علي الحسيني ومدير كلية العلوم – الفرع الأول حسين بزي، في المجمع الذي تعرض عدد من مباني كلياته ومختبراته لأضرار جسيمة.وأكد بدران أن "الجامعة اللبنانية، كما كل لبنان، ستبقى صامدة بوجه ألة الحرب الإسرائيلية ولن تثنيها كل هذه الاعتداءات عن استكمال رسالتها في التعليم والخدمة المجتمعية، وهي التي بدأت قبل أيام العام الجامعي 2024 – 2025 بالتعليم عن بُعد في فروعها ومعاهدها كافة". (الوكالة الوطنية)