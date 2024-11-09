Advertisement

لبنان

أضرار جسيمة في مباني مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدت.. وهذا ما قاله بدران

Lebanon 24
09-11-2024 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1275799-638667665110242943.jpg
Doc-P-1275799-638667665110242943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تفقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الأضرار التي لحقت ببعض مباني مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس مبان مدنية محيطة بها.

وجال بدران برفقة رئيس اللجنة الفنية في المجمع علي الحسيني ومدير كلية العلوم – الفرع الأول حسين بزي، في المجمع الذي تعرض عدد من مباني كلياته ومختبراته لأضرار جسيمة.
Advertisement

وأكد بدران أن "الجامعة اللبنانية، كما كل لبنان، ستبقى صامدة بوجه ألة الحرب الإسرائيلية ولن تثنيها كل هذه الاعتداءات عن استكمال رسالتها في التعليم والخدمة المجتمعية، وهي التي بدأت قبل أيام العام الجامعي 2024 – 2025 بالتعليم عن بُعد في فروعها ومعاهدها كافة". (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:51 | 2024-11-09
10:40 | 2024-11-09
10:27 | 2024-11-09
10:17 | 2024-11-09
10:13 | 2024-11-09
09:59 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24