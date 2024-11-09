من "هنغاريا".. الجيش يعلن عن وصول مساعدات جديدة إلى المطار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9/11/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدّمة هبة من دولة هنغاريا. جرى تسلّم الهبة بحضور قائد القوات البرية الهنغارية Brigadier General Balázs Szloszjár وممثل العماد قائد الجيش والملحق العسكري الهنغاري".

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